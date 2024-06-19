Пить чай и не волноваться: уролог раскрыл, как поднять уровень тестостерона

Уролог Максим Колязин рассказал порталу «Узнай.ру», что уровень тестостерона в мужском организме можно поднять путем физической активности и здорового сна. Также присутствие мужского полового гормона в крови усилят особые продукты, которые необходимо внедрить в рацион.

В своем недавнем исследовании канадские ученые пришли к выводу, что уровень тестостерона можно увеличить, если употреблять в пищу богатую полифенольными соединениями еду. Среди таких продуктов — бобовые, петрушка, яблоки, виноград, сельдерей и томаты, зеленый чай, а также прочие овощи и фрукты.

Колязин дополнительно посоветовал мужчинам есть больше рыбы, продуктов животного происхождения, изобилующих ненасыщенными белками, цельнозерновых, а также пить молоко.

«Тестостерон синтезируется из холестерина, поэтому при дефиците жиров организм не получает достаточно сырья для производства андрогенов», — пояснил врач.

Присутствие этого гормона в крови также поддержат физическая активность и полноценный сон. Кроме того, врач посоветовал мужчинам меньше переутомляться и нервничать, что тоже поможет наладить уровень тестостерона в организме.