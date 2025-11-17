Первые тревожные «звоночки»: как распознать рак простаты на ранней стадии

Рак предстательной железы входит в список самых распространенных онкологических заболеваний. Его ежегодно диагностируют почти у 1,5 млн мужчин, для 357 тыс. пациентов болезнь оказывается смертельной. По статистике, в России 5–6 мужчин из 100 рискуют столкнуться с этим диагнозом, сообщила РИАМО кандидат медицинских наук, врач — эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина.

17 ноября — Всемирный день борьбы с раком предстательной железы.

«В зоне особого риска — мужчины 40 лет и старше. Но и в более раннем возрасте эта болезнь тоже может появиться. Вероятность развития болезни повышается при злоупотреблении алкоголем. Исследования также допускают, что возможна связь между раком простаты и избытком в рационе жареной пищи. Кроме того, выявлена взаимосвязь между риском развития рака предстательной железы и употреблением большого количества белка молочных продуктов», — сказала врач.

Вероятность развития этой болезни выше также у заядлых курильщиков, мужчин с дефицитом или избытком витамина D. В зоне риска и те, кто часто работает по ночам, чья работа связана с высокой лучевой нагрузкой. Кроме того, облысение ассоциировано с повышенным риском смерти от РПЖ, это связано с уровнем тестостерона.

Важную роль играет также наследственность: если раком предстательной железы болел кто-то из близких родственников, риск увеличивается в 2 раза. Мужчинам из группы риска крайне важно регулярно проходить скрининг и посещать врача-уролога.

По словам врача, рак предстательной железы считается «медленным». Это значит, что от появления первых раковых клеток до развития большой опухоли может пройти 10–15 лет. В практике даже описаны случаи, когда недуг развивался скрыто еще дольше — 30 лет. И наоборот — есть примеры, когда опухоль развивается стремительно и быстро прогрессирует.

«К сожалению, на ранних стадиях рак простаты крайне сложно распознать без анализов. Могут появиться трудности и болезненность при мочеиспускании. Желание пойти в туалет возникает часто, даже ночью. Но оно непродуктивно: опорожнить мочевой пузырь не получается. Эти симптомы не обязательно указывают на рак, такие же проявления характерны для аденомы простаты — доброкачественного разрастания тканей железы», — добавила Уланкина.

Если же злокачественная опухоль появилась и увеличивается в размерах, она начинает со временем давить на органы. Может болеть поясница, появиться чувство распирания в тазу, а при появлении метастазов пациенты ощущают боли в костях, могут появиться отеки наружных половых органов и ног.

