Первая вакцина от оспы обезьян прошла предварительную квалификацию

Созданная компанией из Дании Bavarian Nordic A/S вакцина MVA-BN стала первым препаратом от оспы обезьян, который включили в перечень лекарств, прошедших предварительную квалификацию Всемирной организации здравоохранения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление, опубликованное на официальном портале ВОЗ.

Вакцинироваться MVA-BN могут совершеннолетние люди. Вводятся две инъекции с перерывом месяц друг между другом.

Пока вакцину не могут использовать несовершеннолетние, поскольку она не получила соответствующую лицензию. Однако, если произойдет вспышка оспы по всему миру, то MVA-BN разрешать колоть младенцам, детям, подросткам и беременным.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявляла, что в РФ вряд ли распространится оспа обезьян. Причина в том, что в стране исповедуются традиционные ценности.