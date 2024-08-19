Попова: России с ее традиционными ценностями оспа обезьян не страшна

Глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что России с ее традиционными ценностями не грозит распространение оспы обезьян, сообщает SHOT .

По ее словам, в РФ за все время было выявлено три случая оспы обезьян. Все они завозные.

Попова отметила, что в стране есть все необходимое для оперативного выявления заболевания. В том числе это уже проверенная и эффективная тест-система.

Попова также добавила, что, учитывая пути распространения инфекции, России вспышка оспы обезьян не грозит, ведь в стране с традиционными ценностями это заболевание не представляет опасности.

Оспа обезьян передается от человека к человеку контактным и воздушно-капельным путем.

Случаи оспы обезьян выявлены в 17 африканских странах. В результате болезни умерло более 1,4 тыс. человек. 14 августа ВОЗ объявила режим ЧС из-за вспышки заболевания. Кроме того, случаи заражения зафиксированы на Филиппинах и в Швеции.