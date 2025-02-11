Первая помощь при ранениях: в центре Рошаля в Подмосковье провели мастер-класс

Мастер-класс по оказанию первой помощи провели в центре Рошаля в Подмосковье

Зампредседателя правительства, министр здравоохранения Алтая Дмитрий Хубезов посетил Детский клинический центр им. Л.М. Рошаля в Подмосковье и провел там мастер-класс по оказанию первой помощи, сообщается на сайте Минздрава Московской области.

Хубезов познакомился с работой центра. Обучение он провел для студентов медколледжа, работников МЧС, противопожарно-спасательной и других служб.

«Во время обучения коллеги рассмотрели ключевые аспекты первой помощи, такие как остановка кровотечения, помощь при чрезвычайных ситуациях, действия при ДТП и излечение инородных тел. Особое внимание уделялось помощи при боевых ранениях и травмах, полученных в результате атак БПЛА, действиям при террористических актах», — отметил зампредседателя регионального правительства — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

По его словам, в рамках мастер-класса участники разбирали не просто теорию, а реальные случаи из практики. Данные знания медики, спасатели и сотрудники различных служб будут передавать на курсах по оказанию первичной помощи.

Забелин поблагодарил Хубезова за переданный на мастер-классе опыт.

Подобные мастер-классы организуют в рамках поручения главы государства Владимира Путина по обучению жителей и сотрудников экстренных оперативных служб приемам оказания первой помощи.

Мастер-классы будут идти два дня, 11 и 12 февраля. Мероприятия проведут в Детском центре им. Рошаля.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.