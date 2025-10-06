Переломы, остеопороз, проблемы с нервами: чем опасна пасмурная погода?

«Пасмурная, хмурая погода влияет на выработку одного из важнейших витаминов — витамина D. Он синтезируется в коже, когда на нее попадают ультрафиолетовые лучи. Если солнца мало, особенно если плохая погода сохраняется долгое время в течение нескольких недель, уровень витамина постепенно снижается. Это может негативно влиять на самочувствие и настроение», — сказала Филева.

Она добавила, что витамин D играет важную роль в работе иммунной системы. При его дефиците человек чаще болеет, а восстановление после инфекций проходит тяжелее и занимает больше времени.

«Кроме того, при недостатке витамина D ухудшается усвоение кальция и фосфора. Это приводит к повышенной ломкости костной ткани и ослаблению мышечного тонуса. Вероятность развития остеопороза и других заболеваний опорно-двигательного аппарата возрастает», — рассказала врач.

Филева отметила, что также страдает и нервная система.

«Многие пациенты в такую погоду жалуются на усталость, снижение работоспособности, апатию. Это объясняется тем, что витамин D влияет на работу нейромедиаторов — веществ, от которых напрямую зависит настроение и работа мозга», — резюмировала специалист.

