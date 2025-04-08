Переехавшая из Подмосковья в Германию россиянка пожаловалась на медицину

Россиянка Валентина Васильева 10 лет назад переехала жить в Германию из Подмосковья. По словам девушки, повседневная медицина Германии значительно уступает российской, сообщает «Лента.ру» .

«Конечно, медицина в Германии на высоком уровне. В немецкие клиники действительно со всего мира едут на сложные операции. Но что касается повседневной медицины, то я бы сказала, что система очень хромает», — пожаловалась Васильева.

Она подчеркнула, что записаться к терапевту или стоматологу легко, но ожидание узких специалистов может растянуться на месяцы. Без жалоб плановый осмотр придется ждать до полугода или года. Действует принцип: «незачем ходить к врачу, если ничего не болит».

Также россиянка отметила, что немецкие подходы к лечению сильно отличаются от российских. В Германии температура 37,3 не вызывает беспокойства: врачи рекомендуют чай, проветривание и не назначают лекарств. Многие заболевания здесь лечат ибупрофеном, который прописывают даже при болях в спине.

Васильева добавила, что карету скорой помощи в Германии следует вызывать лишь по неотложным случаям. Однажды девушке отказали при высокой температуре и отсутствии сил самостоятельно добраться до больницы. Ей посоветовали приехать в отделение на такси.

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