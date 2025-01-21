Нашла любовь в КНДР: история россиянки, которая жила и работала в Северной Корее

Специалист по HR Александра Глушкова несколько лет жила и работала в Северной Корее, где встретила будущего мужа и написала книгу о жизни в этой закрытой стране, сообщает «ФедералПресс» .

Александра родом из Хабаровска, но всегда мечтала жить у моря, чтобы встречать рассветы на побережье. Ее мечта воплотилась неожиданным образом: девушка планировала переехать во Владивосток, но в итоге оказалась в КНДР. Провалив собеседование в столице Дальнего Востока, она не отчаялась и решила попытать счастья за границей. Наткнувшись на вакансию в российско-корейской компании, уехала в город Расон на границе с Китаем, расположенный на морском берегу Северной Кореи.

«Я посмотрела по карте и поняла, что это то же Японское море, что и во Владивостоке. Какая, собственно, разница, подумала я», — рассказала Александра.

По ее словам, языковых проблем не возникло: северокорейские коллеги говорили на русском, а в торговых центрах — на китайском, который девушка немного понимала. Она также начала учить корейский.

В Расоне уровень жизни достаточной высокий благодаря российскому и китайскому капиталу, за что его называют «ненастоящей Северной Кореей». Виза россиянам, как и китайцам, здесь не требуется. К русским у местных жителей, особенно старшего поколения, хорошее отношение.

«Было ли страшно? Я ехала туда на работу и понимала, что там есть российское присутствие и что моя жизнь не будет сильно интегрирована в местную», — поделилась Александра.

Вместе с другими русскими сотрудниками компании она жила в гостинице, после работы ходила на прогулки и шопинг. Особенно ей полюбились местные бренды и косметика. Здесь же девушка встретила будущего мужа, который тоже был русским. В выходные они вместе ходили в кафе или в караоке, отдыхали на пляже. Из местной кухни ей больше всего запомнился салат из медузы — по ее признанию, это очень вкусно.

По словам Александры, в КНДР у нее не возникало флешбэков на тему СССР. Но по праздникам, как заявила россиянка, жителям нужно было возлагать цветы и кланяться у монументов вождей. В отличие от РФ, в КНДР есть строгая иерархия между начальником и подчиненными, а вот жесткого культа личности лидера страны и идеологии в стране уже не ощущается, отметила россиянка.

Из-за пандемии Александра с мужем целый год безвыездно жили в Северной Корее, а позже вернулись в Хабаровск. Муж девушки работает на РЖД, а она находится в декрете.

Своим опытом жизни за границей россиянка поделилась в книге «КНДР наизнанку». По ее мнению, для российских туристов это перспективное направление, особенно курорт «Вонсан-Кальма».