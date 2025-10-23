Передозировка витамином D: врач предупредила об опасных последствиях

Бесконтрольный прием витамина D может привести к серьезным нарушениям — от образования камней в почках до сбоев в работе сердца, сообщила РИАМО врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филева.

«Хотя витамин D считается относительно безопасным, самостоятельный и бесконтрольный прием высоких доз может быть опасен. Основные симптомы передозировки витамина D — тошнота, рвота, потеря аппетита, слабость, утомляемость, боль в костях и мышцах, повышенная жажда, учащенное мочеиспускание, запор», — перечислила Филева.

Она добавила, что если не скорректировать переизбыток витамина, в крови может повыситься уровень кальция.

«Такое состояние может привести к образованию камней в почках, отложению кальция в мягких тканях, например, в сердце, нарушению сердечного ритма и даже к психическим расстройствам, таким как депрессия. При этом без консультации с врачом сложно определить оптимальную дозу витамина D, которая зависит от возраста, веса, состояния здоровья, уровня витамина D в крови и других факторов», — рассказала врач.

Филева отметила, что человеку без медицинского образования непросто оценить взаимодействие витамина с другими лекарствами.

Ранее стало известно, что россияне массово скупают витамин D. За 9 месяцев этого года они приобрели 14,4 млн упаковок вещества.

