сегодня в 13:20

Педиатры Подмосковья рассказали, как восстановить иммунитет ребенка после болезни

Педиатры НИКИ детства Московской области дали рекомендации по восстановлению иммунитета у детей после перенесенной инфекции, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Перенесенная инфекция ослабляет защитные силы детского организма, поэтому восстановление иммунитета требует комплексного подхода. Врачи советуют обеспечить ребенку полноценный сон: не менее 9–10 часов для дошкольников и 8–9 часов для школьников. Важно сбалансированное питание с достаточным содержанием белка, витаминов С, D и цинка.

Первые 2–3 недели после выздоровления рекомендуется избегать избыточных нагрузок. Следует ограничить интенсивные тренировки и дополнительные занятия, отдавая предпочтение прогулкам на свежем воздухе и спокойным играм. Рацион должен быть обогащен витаминами.

Врач-педиатр НИКИ детства Ксения Гусарова подчеркнула, что иммунной системе необходимы ресурсы для восстановления. Директор НИКИ детства Нисо Одинаева добавила, что забота о ребенке продолжается и после нормализации температуры.

Повторное обращение к врачу требуется, если слабость и отсутствие аппетита сохраняются более 10 дней, температура вновь поднимается спустя неделю после выздоровления или появляются новые симптомы, такие как интенсивная головная боль, боли в суставах или кожная сыпь.

Своевременное восстановление и контроль за состоянием ребенка помогают снизить риск осложнений и способствуют формированию крепкого иммунитета.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что власти региона активно привлекают врачей для работы в медучреждениях.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.