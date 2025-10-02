Педиатр дала советы, как поддержать здоровье школьника осенью

Осенне-зимний период — сезон простудных заболеваний и гриппа. И особенно уязвимы в это время дети школьного возраста, которые ежедневно контактируют с большим количеством сверстников. О том, как поддержать здоровье школьников в холодное время года, сообщила РИАМО педиатр «СМ-Клиника» для детей Евгения Малыгина.

Врач подчеркнула, что эффективная профилактика предполагает соблюдение целого комплекса рекомендаций, которые работают лишь в совокупности. И одной из главных мер являются элементарные правила личной гигиены.

«Вирусы и бактерии распространяются не только воздушно-капельным путем при кашле или чихании, но и через предметы общего пользования — от дверных ручек до школьных парт. Именно поэтому простые привычки — мыть руки с мылом после улицы, перед едой, умывание — могут значительно снизить риск заражения», — подчеркнула Малыгина.

Что касается укрепления иммунитета, врач напомнила: никакой универсальной «чудо-таблетки» для этого не существует.

«Самая надежная основа для здорового иммунитета — это сбалансированное питание. Осенью и зимой особенно важно включать в рацион ребенка больше овощей и фруктов, богатых витаминами. В частности, квашеная капуста может стать отличным источником витамина С и приятным дополнением к меню», — пояснила специалист.

Отдельного внимания, по словам педиатра, заслуживает витамин D. Его нехватка характерна именно для осенне-зимнего времени, когда солнечного света становится меньше. Он влияет практически на все органы и системы организма, а определить оптимальную дозировку для ребенка поможет врач.

Помимо питания, большое значение имеют режим и образ жизни. Родителям стоит следить за тем, чтобы ребенок не был перегружен уроками и дополнительными занятиями.

«Чрезмерное переутомление и недостаток сна негативно отражаются на иммунной системе. А вот прогулки на свежем воздухе, подвижные игры и любимые занятия укрепляют организм и помогают ему легче справляться с вирусными угрозами», — добавила Малыгина.

Одной из основных мер профилактики врач назвала вакцинацию от гриппа. Она напомнила, что это достаточно серьезное заболевание, которое может давать осложнения.

«Прививка — надежный способ снизить риск заражения или хотя бы смягчить течение болезни. Вакцина помогает организму подготовиться к встрече с вирусом и избежать тяжелых последствий», — подчеркнула Малыгина.

