Пациентка с удвоением матки родила малыша в Балашихинском роддоме

Удвоение матки — это аномалия, которая характеризуется наличием двух отдельных маток и шеек нормального размера, соединенных в нижнем маточном сегменте. Часто аномалия сочетается с удвоением влагалища, нередко видна также и влагалищная перегородка. Наличие двух обособленных маток и влагалищ может не вызывать клинических проявлений и диагностироваться в процессе планового осмотра у врача акушера-гинеколога, ультразвукового исследования внутренних органов или в процессе проведения хирургической операции на органах малого таза. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«Недавно в нашем роддоме путем операции кесарево сечения родила пациентка, у которой ранее было диагностировано удвоением матки. Данная аномалия была выявлена у пациентки в раннем возрасте и спустя время ей была проведена операция по удалению одной из маток. По медицинским показаниям пациентка была направлена на плановую операцию кесарево сечение. Рождение малыша прошла путем мягкого кесарева сечения, мамочка во время операции могла принимать участие в появлении ребенка на свет и потужиться. Родился здоровый малыш, с хорошей оценкой по шкале Апгар. На данный момент мама с малышом находятся в удовлетворительном состоянии», — рассказала врач акушер-гинеколог Ольга Волкова.

Операция мягкое кесарево сечение — это операция, во время которой роженица принимает непосредственное участие в процессе появления малыша на свет. Во время операции производится спинальная анестезия, чтобы снизить медикаментозное действие на ребенка, а мама, в свою очередь, могла участвовать в рождении малыша и потужиться. Обезболивание снижает мышечный тонус, но не убирает его совсем, поэтому, во время процесса мама может тужиться. Рождение ребенка происходит через разрез на матке, если позволяет ситуация, происходит медленно, давая возможность малышу испытать физиологический «родовый стресс», и даже родиться в плодном пузыре.

В Балашихинском родильном доме возможно проведение операции мягкого кесарева сечения по ОМС и по контракту.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медицинская сфера в регионе находится под нагрузкой. Наибольшую нагрузку испытывают врачи первичного звена, особенно осенью и весной.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.