Пасха без последствий: как не превратить праздничный стол в испытание

Праздничный стол на Пасху может превратиться в испытание для желудка. О том, как есть куличи, яйца и шашлык без тяжести и перегрузки организма, рассказал РИАМО нейрогастроэнтеролог Андрей Симаков.

По его словам, необходимо следить за объемом порций, это главное условие сохранения здоровья ЖКТ в праздник.

«Не объедайтесь, и не будет тяжести. Яйца и мучное невредны, конечно, если нет аллергии на белок яйца и пшеницы», — сказал Симаков.

Он добавил, что также правило умеренности следует соблюдать и на пикниках с шашлыками. Жир — стимулятор моторики — может спровоцировать дискомфорт в животе. А маринад из лука, кефира способен усилить жалобы.

«Яиц в Пасху можно съедать столько, чтобы они укладывались в дневную норму по количеству белка и животных жиров. Ориентировочно это 2-3 яйца», — предупредил доктор.

При этом количество растительного жира, по мнению нейрогастроэнтеролога, в дневном рационе должно быть в два раза больше, чем животного.

Если регулярно соблюдать принципы здорового рационального питания, то переесть в праздники нестрашно, считает Симаков. Наеденные за выходные 2-3 кг уйдут за неделю сами, так как это не жир, а жидкость и гликоген.

Пасха в 2026 году будет праздноваться 12 апреля. Это светлое Христово Воскресение, которое христиане отмечают после Великого поста.

