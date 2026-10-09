Паразиты, лишай: до чего может довести чрезмерная любовь к кошкам

Поцелуи с кошкой могут привести к заражению инфекциями и паразитами, особенно при слабом иммунитете. О рисках рассказал ветеринар Михаил Шеляков, сообщает «Абзац» .

По словам врача, поцелуи в нос или ухо безопасны, если владелец вовремя прививает кошку и регулярно проводит антипаразитарную обработку. В противном случае человек рискует заразиться гельминтами, стригущим лишаем или кокковыми инфекциями.

Ветеринар пояснил, что одного попадания микроба на кожу недостаточно для развития заболевания. Нужен комплекс факторов, в том числе сниженная сопротивляемость организма и повреждение кожных покровов.

Кошачьи блохи также представляют косвенную угрозу: они переносят яйца гельминтов. При этом жить на теле человека блохи неспособны из-за неподходящей температуры, отметил Шеляков.

«Целоваться с кошками можно, соблюдая гигиену и осторожность. Регулярность обработок, внешних и внутренних, а также соблюденный план вакцинации — это залог здоровья для вас обоих», — заключил ветеринар.

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