Паразиты и личинки: врач рассказала об опасности сырой рыбы в суши

Врач Уланкина: сырая рыба в суши может быть заражена

Сырая морская рыба, которую используют в суши, нередко заражена паразитами и бактериями, которые могут стать причиной острых кишечных инфекций и тяжелых осложнений, сообщила РИАМО врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина.

18 июня отмечается Международный день суши. Это блюдо японской кухни давно стало популярным во всем мире.

«Рыбу, особенно морскую, нельзя считать абсолютно стерильным продуктом. Даже при соблюдении всех санитарных требований она может содержать микроорганизмы — как естественные, так и патогенные. При употреблении в сыром виде эти возбудители могут вызывать острые кишечные инфекции и паразитарные заболевания», — рассказала Уланкина.

По словам эксперта, одна из таких инфекций — анизакидоз. Она развивается при проглатывании живых личинок червей рода Anisakis, содержащихся в сырой или недостаточно обработанной рыбе.

«Паразиты проникают в слизистую желудка или кишечника и вызывают сильные боли в животе, тошноту, рвоту, диарею. Возможны тяжелые аллергические реакции вплоть до анафилаксии. Симптомы анизакидоза могут напоминать аппендицит или кишечную непроходимость. В тяжелых случаях требуется хирургическое удаление личинок», — уточнила врач.

Уланкина отметила, что при нарушении санитарных условий возможен перенос и других опасных патогенов, включая листерии, сальмонеллы и вибрионы. У людей с ослабленным иммунитетом, детей и беременных подобные инфекции могут привести к сепсису и другим опасным последствиям.