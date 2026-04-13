Парализован интеллект: почему аллергики весной агрессивные и заторможенные

05:30

Врач Лавров: сезонная аллергия тяжело бьет по мозгу и психике

Сезонная аллергия наносит тяжелейший удар по мозгу и психике. Когда пыльца попадает на слизистые, иммунная система агрессивно выбрасывает в кровь гистамин и воспалительные цитокины, сообщил РИАМО врач-терапевт Максим Лавров.

«Эти молекулы способны преодолевать гематоэнцефалический барьер и провоцировать нейровоспаление. Возникает классический эффект „мозгового тумана“: мысли путаются, кратковременная память дает сбои, способность концентрироваться падает», — объяснил Лавров.

Еще один разрушительный фактор — гипоксия. Заложенный нос не дает мозгу полноценно дышать. Ночью из-за нехватки кислорода рушится архитектура сна, человек переживает десятки микропробуждений.

«Утром нервная система тотально истощена. Постоянный физический дискомфорт обнуляет ресурсы психики, провоцируя острую раздражительность, апатию и даже аллергическую депрессию», — сказал врач.

По словам эксперта, ситуацию часто усугубляют дешевые антигистаминные таблетки первого поколения. Они проникают в центральную нервную систему, подавляя ее работу и вызывая тяжелую заторможенность.

Поллиноз — это системная интоксикация, которая без терапии современными препаратами парализует интеллект и лишает радости жизни, заключил медик.

