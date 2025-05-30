Падения, ожоги, отравления: как уберечь ребенка от бытовых травм

Дети познают мир через движение и эксперименты, что часто приводит к бытовым травмам. Наиболее уязвимы малыши от 1 до 3 лет — в этом возрасте случаются падения, ожоги, отравления и другие неприятности, сообщила РИАМО старший врач-педиатр АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Екатерина Морозова.

Она уточнила, что 70% таких происшествий можно предотвратить, если взрослые заранее позаботятся о безопасности пространства.

«Кухня становится местом повышенного риска — здесь дети опрокидывают на себя горячие жидкости, пробуют на вкус бытовую химию, получают ожоги от плиты. Ванная комната опасна скользкими поверхностями и риском утопления даже в небольшом количестве воды. Окна привлекают малышей как объект для исследования, но москитная сетка не выдерживает веса ребенка. В детской комнате угрозу представляют мелкие детали игрушек, незакрепленная мебель, розетки без заглушек», — предупредила Морозова.

По ее словам, профилактика начинается с оценки квартиры «с высоты роста ребенка». Все опасные предметы должны быть убраны наверх — бытовая химия, лекарства, ножи. Шкафы лучше оборудовать спецзамками, которые малыш не сможет открыть. На окна стоит установить блокираторы, а не надеяться на москитные сетки. В ванной помогут противоскользящие коврики и ограничитель температуры воды.

Она подчеркнула, что при ожогах нужно сразу охладить пораженное место проточной водой 15-20 минут, затем накрыть чистой влажной тканью. Если ребенок проглотил что-то опасное (таблетки, химикаты), то нельзя вызывать рвоту — нужно срочно звонить в скорую помощь. При падении с высоты важно обеспечить покой и наблюдать за состоянием — вялость или рвота требуют немедленного обращения к врачу.

Доктор обратила внимание, что никакие приспособления не заменят бдительности взрослых. Даже в самой подготовленной квартире нельзя оставлять маленького ребенка без присмотра. С возрастом дети становятся осторожнее, но в первые годы жизни их безопасность полностью зависит от внимания родителей. Потратив время на организацию безопасного пространства, можно сохранить здоровье ребенка и нервы мамы и папы.

«Помните: большинство травм случаются в тот момент, когда взрослые отвлеклись „всего на минуточку“. Лучше перестраховаться, чем потом сожалеть о своей беспечности», — заключила Морозова.

1 июня отмечается Международный день защиты детей. Это не только веселый праздник для самих детей, но и напоминание обществу о необходимости защищать права ребенка, чтобы все дети росли счастливыми, учились, занимались любимым делом и в будущем стали замечательными родителями и гражданами своей страны.