Отличный заменитель кофе: цикорий способен снизить инсулинорезистентность

Врач-диетолог, нутрициолог Дмитрий Семирядов рассказал, что цикорий содержит в себе инулин, который может помочь в регулировании уровня сахара в крови.

Как отметил эксперт, цикорий также является отличным заменителем кофе, так как не содержит кофеина. Более того он регулирует уровень сахара в крови и снижает инсулинорезистентность.

«В состав цикория входят витамины B6 и В9, марганец, калий, витамин С, фосфор и инулин — тип клетчатки, питающей полезные бактерии кишечника и положительно влияющей на здоровье», — добавил Семирядов в эфире радио Sputnik.

Инсулинорезистентность возникает из-за длительного повышения уровня инсулина. Это также увеличивает риск развития диабета II типа. Врач заявил, что согласно 25 проведенным исследованиям инулин из цикория способен снизить резистентность к инсулину у людей с диабетом II типа.

При этом цикорий может подходить далеко не все людям. Семирядов рекомендовал людям с аллергией на амброзию и пыльцу березу не употреблять продукт. Также инулин при чрезмерном употреблении и синдроме избыточного бактериального роста в кишечнике может привести к газообразованию и вздутию живота.