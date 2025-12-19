Откусывают заусенцы, ковыряют ранки: что такое аутоагрессия и как с ней бороться

У некоторых людей заметны выкусанные заусенцы вокруг ногтей, ранки и прочее повреждения. Невольно задаешься вопросом: «Зачем же они это делают с собой? Это ведь неприятно и больно». Специалисты отвечают, что за этим может крыться очень сложная ситуация, стресс, эмоции, с которыми человеку тяжело справиться.

«Существует такое понятие, как аутоагрессия — агрессия, направленная на самого себя. Она может быть в формате психологическом — самообвинение, а может проявляться в физическом виде, когда человек сам себе наносит различные повреждения. В таком случае это называется селфхарм. Да, человек может делать это осознанно. Но зачастую он наносит себе различные повреждения, даже не задумываясь, на автомате. Тем самым он пытается выразить эмоции, заглушить эмоциональную боль, снять внутреннее напряжение», — сказала Грекова.

Она уточнила, что одной из причин подобного поведения является то, что человек, особенно ребенок, не может найти выход своим эмоциям — все приходится держать в себе. Самые распространенные ситуации: буллинг, унижения, насилие, тотальный контроль со стороны родителей. Когда ребенок не имеет права высказать свои чувства и эмоции, не может защититься, боится обратиться к кому-либо за помощью или безуспешно обращался, но стало еще хуже. В таком случае агрессию больше не на кого обратить, кроме как на самого себя.

«Когда он начинает чувствовать физическую боль, тогда он понимает, что он существует. И этот вариант поведения регулярно подкрепляется и далее становится уже привычным. И когда в следующий раз, даже спустя много лет после последнего самоповреждения, вдруг происходит травмирующая ситуация, то человек начинает опять наносить себе травмы. Соответственно, мы можем отметить, что селфхарм может быть не только у подростков. Наносить себе повреждения могут и взрослые», — добавила Грекова.

Психолог уточнила, что это не обязательно говорит о психических проблемах. Даже здоровый человек не всегда может совладать со своими эмоциями в силу ситуации. Это может быть смерть близкого человека, увольнение с работы, расставание с возлюбленным и прочие ситуации, когда человек испытывает сильный стресс и переживания.

Разумеется, каждая ситуация уникальна, отметила Грекова. Лучше не рисковать и обратиться к когнитивно-поведенческому терапевту.

