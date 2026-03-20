Отказ от мяса — не всегда про здоровье: для кого он может быть опасен

Врач Бурнацкая: отказ от мяса у пожилых может опасно ухудшить их здоровье

Вегетарианство подходит не всем и в ряде случаев может ударить по здоровью, сообщила РИАМО врач-терапевт, профпатолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Светлана Бурнацкая.

«В первую очередь осторожность нужна беременным и кормящим женщинам. В этот период организму требуется повышенное количество белка, железа и витамина B12, а их дефицит может привести к задержке развития плода и осложнениям у матери», – сказала Бурнацкая.

Она добавила, что также в группе риска находятся дети и подростки. Их организм активно растет, а обеспечить все необходимые питательные вещества только за счет растительной пищи без тщательной балансировки рациона сложно.

«Пожилые люди также уязвимы. С возрастом ухудшается всасывание витамина B12 и железа, а отказ от мяса может ускорить развитие саркопении (прогрессирующая потеря мышечной массы, силы и выносливости – ред.) и остеопороза (хроническое заболевание скелета, при котором снижается плотность костной ткани и нарушается ее внутренняя структура – ред.)», – предупредила врач.

Кроме того, переход на вегетарианство не рекомендуется людям с железодефицитной анемией, заболеваниями ЖКТ в стадии обострения и расстройствами пищевого поведения. Для них ограничения в питании могут стать триггером ухудшения состояния.

Ежегодный праздник – Международный день без мяса – в России впервые отметили 20 марта 2012 года. Этот праздник призван напомнить людям о пользе вегетарианства для человека и природы, а также о сострадании к животным и защите окружающей среды.

