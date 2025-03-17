Отеки, боль в пояснице: врач рассказал о симптомах заболевания почек

Врач Козина: отеки и боль в пояснице могут быть симптомами заболевания почек

Симптомы заболеваний почек разнообразны: отеки, боль в пояснице, повышение давления, а также усталость и слабость, сообщила РИАМО врач-нефролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Ольга Козина.

Она напомнила, что почки — это важнейший орган. Основная их задача — очистка от шлаков, токсинов и лишней воды, помимо этого — регулировка водно-солевого баланса, кислотно-щелочного равновесия и артериального давления. Почки влияют на работу сердца, костей, нервной и иммунной систем.

По ее словам, заболевания почек могут быть врожденными и приобретенными.

«Приобретенные заболевания могут быть вызваны инфекциями, травмами, лекарствами и такими заболеваниями, как гипертония, атеросклероз, сахарный диабет, ожирение, онкопатология. Поэтому очень важно выявить патологию почек как можно раньше, предотвратить или затормозить развитие хронической почечной недостаточности», — сказала Козина.

Как отметила доктор, симптомы заболеваний почек разнообразны: могут быть отеки разной выраженности, которые появляются из-за задержки жидкости. Боль в пояснице может свидетельствовать о воспалении или камнях в почках. Повышение давления, а также стабилизация высокого давления на фоне ранее эффективной терапии, головные боли — признаки, указывающие на возможные проблемы с почками.

Врач уточнила, что на поздней стадии заболеваний почек могут появиться постоянная усталость и слабость, связанные с накоплением токсинов в организме, анемией.

«Также стоит насторожиться, если моча изменила цвет или запах, стала мутной или с кровью. При возникновении этих симптомов важно немедленно обратиться к врачу», — предупредила нефролог.

По словам специалиста, людям старше 65 лет и тем, у кого диагностированы сахарный диабет, гипертония, распространенный атеросклероз, нужно проходить регулярные осмотры, так как все это является факторами риска для заболеваний почек.

Она рекомендовала для профилактики заболеваний почек вести здоровый образ жизни: отказаться от курения, корректировать вес, поддерживать физическую активность, пить достаточно воды, избегать излишков соли и сахара. Важно следить за тем, чтобы уровень сахара и артериального давления был в норме, а еще не заниматься самолечением и принимать лекарства только по назначению врача.