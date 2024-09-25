От простуды и ревматизма: россиянам ответили, чем полезна мать-и-мачеха

Биолог Опарин: мать-и-мачеха — полезное растение, но им нельзя злоупотреблять

Мать-и-мачеха — дикорастущее многолетнее растение с желтыми цветами. Про ее особенности рассказал биолог, доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Роман Опарин, сообщает NEWS.ru .

По его словам, мать-и-мачеха содержит витамины C и P, благодаря чему может быть полезна при простудных заболеваниях и в качестве косметического средства. Ее добавляют в лекарства от бронхита, кашля, астмы и даже ревматизма.

Это растение обладает противовоспалительным, отхаркивающим и обезболивающим действием, рассказал биолог. Однако мать-и-мачехой нельзя злоупотреблять.

В неконтролируемых количествах целебное растение может привести к тошноте, рвоте, аллергии, головной боли или проблемам с пищеварением. По словам Опарина, все дело в пирролизидиновых алкалоидах, которые также содержатся в растении и считаются токсичными.

Доцент рекомендовал собирать мать-и-мачеху в незагрязненных местах — там, где цветы не смогут накопить токсины из почвы или воздуха.