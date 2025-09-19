От метаболизма до иммунитета: врач раскрыла, что стоит за болью в суставах

Боль в суставах — распространенная жалоба, но далеко не всегда она связана именно с повреждением суставной ткани. Нередко пациенты путают ее с болью мышечно-связочного аппарата, который находится рядом с суставом и отвечает за его работу. Выявить истинную причину болевого синдрома при поражении суставов и связочно-мышечного аппарата может только специалист после осмотра и проведения анализов. Об этом РИАМО сообщила врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина.

Метаболизм и инфекции

Часто в формировании болевого синдрома «виноваты» метаболические нарушения. Классический пример — избыточное накопление мочевой кислоты, например при подагре. Оно связано с поломками пуринового обмена и получило название метаболический синдром. У мужчин такие изменения чаще проявляются после 30 лет, у женщин — в менопаузе.

Причина в снижении гормонального фона: у мужчин — при снижении тестостерона, а у женщин — снижении уровня эстрогенов, которые ухудшает работу почек, и мочевая кислота хуже выводится из организма. Постепенно ее концентрация в крови повышается, и она формирует кристаллы, выпадающие в осадок в моче, а затем и в тканях. Кристаллы повреждают мелкие суставы, а при длительном процессе — и суставные сумки крупных суставов.

«Временное повышение уровня мочевой кислоты бывает и после инфекций, особенно если пациент проходил курс антибиотиков. В таких случаях достаточно диеты. Если она не помогает, врач назначает препараты, снижающие уровень мочевой кислоты. Важную роль в поддержании здоровья костно-мышечной системы играет обеспеченность витамином D, от которого зависит усвоение кальция, а значит — состояние костей и хрящей», — сказала врач.

Диагностика

Первое, с чего начинают диагностику, — проверяют, нет ли воспаления связок и мышц. При таком состоянии боль часто выраженная, длительная и мешает привычной активности. Определить характер воспаления без анализов невозможно. Для скринингового тестирования применяют такие показатели, как С-реактивный белок, ревматоидный фактор, ферритин и АСЛО (антистрептолизин-О). Они не указывают точное место воспаления, но позволяют судить о его масштабе.

«Важно понимать, что речь идет не всегда о воспалении самого сустава. Иногда поражается лишь одна суставная сумка. К примеру, у коленного сустава их более десяти, и воспаление может возникать локально. Интересный факт: внутри сустава, в хрящевой ткани, болеть попросту нечему — там нет нервных окончаний. Поэтому разрушение хряща само по себе не вызывает боли. Однако при истончении или исчезновении хряща оголяются кости и происходит их деструкция. При этом в костях болевых рецепторов тоже нет, и процесс деструкции может заходить очень далеко. Но болевые рецепторы есть в надкостнице — наружной оболочке кости», — объяснила Сережина.

В результате возникает деформация сустава и ограничение подвижности, отек мягких тканей и боль — как при движении, так и в покое. Процесс хондромаляции — размягчения и разрушения хрящевой ткани — может начаться в молодом возрасте, но не иметь выраженных симптомов. Но при усилении нагрузки на сустав возникает внутренняя травма хряща и запускается воспаление.

«Его можно обнаружить по ранним маркерам разрушения — цитруллинированному пептиду, который может появиться за два-три года до первых симптомов и указывать на начинающееся разрушение хряща, даже если внешне сустав еще не беспокоит», — добавила эксперт.

Заболевания соединительной ткани

В ряде случаев боли в суставах указывают на системные заболевания соединительной ткани. Среди них — системная красная волчанка, склеродермия и другие тяжелые аутоиммунные процессы. Суставной синдром при таких болезнях — лишь часть картины заболевания, и внимание должно быть направлено прежде всего на диагностику и терапию основного заболевания. Не стоит забывать и о псориазе, при котором также может поражаться суставной аппарат. Здесь терапия комплексная: лечение самого псориаза помогает улучшить состояние суставов.

Помимо общих маркеров воспаления и уровня мочевой кислоты, существуют специфические показатели, позволяющие выявить аутоиммунные процессы в суставах. К примеру, антитела к модифицированному виментину, которые выявляются при тяжелом эрозивном поражениях суставов у больных ревматоидным артритом.

Суставной синдром часто сопровождает такие инфекции, как бореллиоз (болезнь Лайма), иерсиниоз, хламидиоз, сифилис, туберкулез. Суставы могут повреждаться циркулирующими иммунными комплексами в результате активного иммунного ответа, например в случае пищевой непереносимости. Она может запустить воспаление в суставах: антитела, вырабатываемые на определенные продукты, повреждают связки и хрящевую ткань.

«Боль в суставах никогда не возникает просто так. Она может быть связана с воспалением связок и мышц, метаболическими изменениями, инфекцией или аутоиммунным процессом. Выявить причину болевого синдрома — будь то аутоиммунное заболевание или локальное воспаление — врачу помогают лабораторные комплексы, состоящие из маркеров воспаления и специфических антител. В том случае, когда лабораторные показатели будут в норме, то нужно сфокусировать внимание на связочно-мышечном аппарате. Массаж и своевременное расслабление триггерных точек с помощью ортопедической коррекции, физиотерапии и гимнастики поможет правильному кровоснабжению и питанию тканей суставов для сохранения их в подвижности до преклонного возраста», — заключила Сережина.