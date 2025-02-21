От голубей до пневмонии: врач рассказал, почему не стоит кормить диких птиц

Прогуливаясь в парке, многие не могут удержаться от желания покормить голубей или уток. Кажется, что это невинное занятие, особенно если рядом ребенок, но на самом деле такие действия могут быть опасны. Об этом РИАМО сообщил директор департамента патоморфологии и клинической цитологии лаборатории «ЛабКвест», кандидат медицинских наук Дмитрий Буланов.

Орнитоз вызывает бактерия Chlamydophila psittaci, которая часто распространяется через птичий помет, выделения из клюва и частицы пуха. Наибольшую опасность представляют пылевые облака, которые появляются, если спугнуть стаю, особенно в сухую погоду. Хотя источником болезни могут быть и другие птицы, голуби из-за своей смелости и близости к людям являются самыми вероятными переносчиками.

«Орнитоз — это разновидность хламидийной пневмонии, которая поражает как людей, так и животных. Болезнь имеет атипичный характер и нередко маскируется под обычное ОРВИ: высокая температура до 40°C, озноб, слабость, головная боль. У многих заболевших развивается длительный кашель. Встречаются и случаи, когда болезнь протекает почти незаметно. Узнать зараженную птицу можно по поведению — она становится вялой, мало ест и держится в стороне от других», — сказал врач.

Контакт с птицами не всегда приводит к болезни. Это зависит от многих факторов, включая иммунитет человека. Однако дети, пожилые люди и те, чей организм ослаблен стрессом, вредными привычками или хроническими заболеваниями, более уязвимы. Даже внешне здоровый человек может заболеть, если иммунитет ослаблен, а количество попавшего в организм патогена было значительным.

«Сегодня на фоне роста числа атипичных пневмоний, включая орнитоз, врачи призывают быть особенно внимательными к любым симптомам, напоминающим простуду. Поставить точный диагноз сложно, так как нет специфической вакцины для профилактики этого заболевания. Ошибочная диагностика может привести к неправильному лечению, что только усугубит ситуацию», — добавил Буланов.

Чтобы исключить орнитоз или другие инфекции, стоит при первых признаках болезни сдать анализы. Лабораторное исследование поможет определить, с чем именно столкнулись — вирусом, бактерией или другим возбудителем. Это особенно важно, учитывая, что многие симптомы орнитоза схожи с Covid-19.