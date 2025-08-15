Осознанный подход: врач рассказала, как сохранить отпускной режим на работе

Некоторые привычки, сформированные в отпуске, стоит перенести в повседневную жизнь, чтобы снизить уровень стресса, сохранить энергию и работать продуктивнее, сообщила РИАМО врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Ирина Крашкина.

«Не выбрасывайте все, что вы полюбили в отпуске. Некоторые привычки из отдыха можно и нужно переносить в будни. Например, если вы просыпались без будильника, это знак того, что ваш организм работал в лад с циркадными ритмами. Попробуйте ложиться спать чуть раньше, чтобы хотя бы пару раз в неделю просыпаться естественно. Это снижает уровень кортизола, улучшает настроение и делает утро легче», — рассказала Крашкина.

Она добавила, что еще одна полезная привычка — «ничегонеделание».

«В отпуске вы, наверное, просто сидели и смотрели вдаль. Это не лень — это дефолт-режим мозга, когда он перерабатывает информацию, восстанавливается, придумывает новое. Встройте в день 10–15 минут тишины: закройте глаза, не смотрите в телефон, просто дышите. Это реально снижает когнитивное истощение», — отметила врач.

Крашкина уточнила, что третья привычка — осознанность. При приеме пищи в отпуске медленно, с удовольствием, не глядя в экран, практиковалось осознанное потребление.

«Перенесите это в офис: ешьте без телефона, выключайте уведомления хотя бы на полчаса, делайте одну задачу за раз. Многозадачность, кстати, снижает продуктивность почти на 40%, а осознанный подход, наоборот, помогает работать качественнее и с меньшим стрессом», — разъяснила специалист.