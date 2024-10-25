Осознанность и психотерапия: как избавиться от тревоги и депрессии

Невролог медицинских центров «Андреевские больницы — Неболит» Елена Мирошник заявила, что тревога и депрессия сказываются не только на эмоциональном состоянии человека, но и на работе мозга, сообщает «Вечерняя Москва».

«В случае депрессии и тревожных расстройств наблюдаются изменения в работе структур мозга, таких как миндалевидное тело (амигдала), гиппокамп и префронтальная кора, которые играют ключевую роль в обработке эмоций и принятии решений», — отметила врач.

По ее словам, уменьшение объема гиппокампа связано с хронической депрессией и ведет к ухудшению памяти и когнитивных функций. При тревожном расстройстве миндалевидное тело становится гиперактивным, что приводит к постоянным беспокойствам и панике.

Однако существует множество методов для борьбы с такими проблемами: самопознание и осознанность, физическая активность, режим сна, медикаментозное лечение и психотерапия. Людям, страдающим от депрессии и тревоги, помогут ведение дневника эмоций, регулярный умеренный спорт, правильное питание и социальная поддержка.