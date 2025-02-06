Ослабление иммунитета и рак: названы главные опасности алкоголя

Исследования показывают, что алкоголь связан с повышенным риском рака груди, поджелудочной железы и печени, сообщил РИАМО врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), д. м. н. Владимир Неронов.

«Это связано с тем, что алкоголь может вызывать мутации в ДНК и вызывать воспалительные процессы в организме», — сказал Неронов.

Он добавил, что алкоголь также ослабляет иммунитет, подавляя его функции и не только.

«Регулярное и чрезмерное употребление алкоголя подавляет иммунные функции, увеличивает восприимчивость к инфекциям и ухудшает качество иммунного ответа. Особенно это касается хронического употребления, которое может приводить к угнетению клеток, отвечающих за защиту организма», — рассказал гастроэнтеролог.

6 февраля отмечается Международный день бармена. Эта дата выбрана для праздника в честь святого Аманда — покровителя виноделов, пивоваров, барменов и рестораторов.