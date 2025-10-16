Организму тяжело: почему нужно запретить пальмовое масло в детском питании

Привычное разделение жиров на «растительные — полезные» и «животные — вредные» нельзя считать верным. С точки зрения биохимии куда важнее другое — текучие они или твердые. Жидкие масла при комнатной температуре остаются мягкими и текучими: они содержат полиненасыщенные жирные кислоты и полезнее для сосудов и обмена веществ. Твердые жиры, напротив, усваиваются хуже и создают лишнюю нагрузку на организм, сообщила РИАМО кандидат медицинских наук, директор по лабораторной медицине и производству компании «ЛабКвест» и «Q-Клиника» Любовь Станкевич.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что использование пальмового масла необходимо запрещать во всех детских продуктах. ГД РФ предложила правительству до 1 декабря проработать позицию по этому вопросу

«Пальмовое масло, хотя и растительного происхождения, относится именно к твердым жирам. Оно плавится при более высокой температуре и неблагоприятно влияет на обмен веществ. Для наглядного сравнения: сливочное масло при комнатной температуре начинает таять и размягчаться, а пальмовое остается плотным и твердым. Именно поэтому организму гораздо тяжелее справляться с его переработкой и усвоением. Более того, по плотности пальмовое масло даже превосходит сливочное. Однако из-за своей дешевизны и удобства для производителей оно широко используется в кондитерских изделиях и детском питании», — объяснила врач.

По словам кандидата медицинских наук, это вызывает серьезные опасения. Организм ребенка первого года жизни еще не работает «на полную мощность»: ферментные системы, отвечающие за переработку жиров, только формируются. У некоторых детей есть врожденная предрасположенность к нарушениям обмена жиров и раннему развитию атеросклероза. В такой ситуации нагружать незрелый организм чужеродными, тяжелыми для усвоения жирами — серьезная ошибка. Часто пальмовое масло добавляют, чтобы сделать кашу гуще и плотнее, но это удобно только производителям, а не полезно детям.

Станкевич считает, что пальмовое масло не должно использоваться и в питании детей постарше — от трех лет и до школьного возраста. И есть как минимум три причины. Во-первых, пальмовое масло содержит много насыщенных жиров, которые не нужны в большом количестве и способны нарушать обмен веществ. Во-вторых, это продукт, не характерный для нашей климатической зоны, и он плохо «встраивается» в ферментные системы организма. В-третьих, если у ребенка есть врожденная склонность к нарушениям обмена, добавление таких жиров повышает риск раннего развития атеросклероза.

«С учетом всех этих факторов я полностью поддерживаю инициативу запретить использование пальмового масла в продуктах детского питания. Это поможет снизить нагрузку на организм ребенка и уменьшить риск серьезных проблем со здоровьем в будущем», — резюмировала врач.