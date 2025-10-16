В Госдуме предложили запретить пальмовое масло во всех детских продуктах

В России могут запретить использование пальмового масла при изготовлении детского питания. Госдума предложила правительству до 1 декабря проработать позицию по этому вопросу, сообщил в Telegram-канале председатель ГД Вячеслав Володин.

Согласно данным экспертов, массовое употребление пальмового масла вредит здоровью человека. Депутаты придерживаются такого же мнения, потому они прорабатывают меры, направленные на ограничение использования данного продукта.

Так, например, в 2019 году был принят закон об отмене налоговых льгот для пальмового масла. Сейчас депутаты призывают запретить использование пальмового масла и молочной продукции на его основе в питании детей. Они запросили у кабмина позицию по данному вопросу.

Также в ГД предложили рассмотреть повышение ставки ввозной таможенной пошлины для пальмового масла и его фракций, введение акцизов на пальмовое масло, создание единой платформы по мониторингу технологических процессов изготовления пищевых продуктов с использованием пальмового масла и т. д. По словам Володина, данные меры помогут повысить качество пищевой продукции и снизить риски заболевания у людей.

