сегодня в 13:36

Володин проводит опрос о лимите банковских карт на одного человека

В России могут ввести ограничения на количество банковских карт на одного человека. Председатель Госдумы Вячеслав Володин запустил в Telegram-канале опрос на эту тему.

По его словам, инициатива направлена на борьбу с мошенниками. Она предполагает введение лимита банковских карт на одного человека.

Володин запустил опрос о максимальном количестве карт, выдаваемых в одни руки. Варианты ответа следующие: 10, 20 и 30 штук.

На данный момент большинство пользователей выбрало вариант 10 штук.

Ранее председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что уже в декабре этого года россиян может ожидать изменение правил пользования банковскими картами. Обсуждается введение жестких лимитов на количество «пластика».

