Финансовый лимит: как новые антифрод-правила отразятся на кошельках

Уже в декабре этого года россиян может ожидать существенное изменение правил пользования банковскими картами. Как сообщил газете «Известия» глава профильного комитета Госдумы Анатолий Аксаков, вводятся жесткие лимиты на количество «пластика».

Теперь один клиент сможет оформить не более пяти карт в рамках одного банка и не более двадцати — суммарно во всех кредитных организациях. Примечательно, что изначально обсуждалась более жесткая планка — десять карт всего, но было решено остановиться на гибком варианте. Параллельно с этим банки запустят специальный сервис, который позволит гражданам в режиме реального времени отслеживать всю историю выпуска своих карт. По задумке регулятора, это повысит прозрачность операций и даст клиентам удобный инструмент для контроля над своим «пластиковым» хозяйством.

Инициатива, как поясняют в Банке России, нацелена в первую очередь на борьбу с мошенническими схемами и пресечение деятельности дропперов — посредников, помогающих преступникам выводить незаконно полученные средства.

Эксперты единодушно признают, что запрос на подобные меры давно назрел. Тревожную статистику приводит Freedom Finance Global: только за 2024 год злоумышленники похитили у клиентов банков рекордные 27,5 миллиарда рублей, что на 74% превышает показатели прошлого года. Подавляющее большинство афер было связано именно с использованием подставных лиц и массовым оформлением карт, что превращало их в инструмент финансового рабства.