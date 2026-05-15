Такой же лохматый: новый вид рыбы получил название в честь героя «Улицы Сезам»

Биологи обнаружили у берегов Австралии новый вид рыбы и присвоили ему имя Solenostomus snuffleupagus в честь персонажа сериала «Улица Сезам», сообщает «Абзац» .

Новый вид нашли в водах Большого Барьерного рифа. Рыбу назвали Solenostomus snuffleupagus — в честь Мистера Снаффлапагуса, мохнатого героя детского телесериала «Улица Сезам». Название связано с внешним видом: тело рыбы покрыто выростами, напоминающими шерсть персонажа.

Вид относится к семейству игловых. Рыба отличается длинным рылом и ярко-оранжевой окраской.

Долгое время ее принимали за уже известного родственника. Однако генетический анализ показал, что различия между ними достигают 22%. Ученые сочли этот показатель достаточным, чтобы признать рыбу самостоятельным видом.

