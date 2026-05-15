Промышленная ипотека в 2026 году: условия, ставки и кто может получить

Что такое промышленная ипотека и как она работает в России в 2026 году, РИАМО рассказал управляющий партнер Rodionoff Group Иван Родионов.

Что такое промышленная ипотека Фото - © Андрей Степанов / Фотобанк Лори Программа реализуется Министерством промышленности и торговли РФ совместно с уполномоченными банками. Ее базовая задача — дать промышленности доступное долгосрочное финансирование. Конструкция простая: бизнес берет кредит под залог покупаемого или строящегося объекта по ставке существенно ниже рыночной, а разницу банкам компенсирует государство в виде субсидии. С 2022 года в Правила промипотеки вносились изменения, наиболее существенное — Постановлением Правительства РФ от 03.04.2023 № 526 (расширение целевого использования, где помимо покупки стало также доступно строительство, реконструкция, модернизация, а также введение предельной стоимости квадратного метра). С 2024 года параметры программы корректируются ведомственными решениями Минпромторга на основании п. 6 Правил — ключевым стало Решение от 09.04.2024 № 23-60109-00982-Р, которым введена «плавающая формула» ставки, ограничения по выручке и расширен перечень исключенных отраслей.

Основные условия льготной промышленной ипотеки в 2026 году Фото - © Ingram Publishing / Фотобанк Лори Основные условия льготного кредита сегодня выглядят так: максимальная сумма — 500 млн рублей;

льготный период — до 7 лет;

обязательное обеспечение — приобретаемая или строящаяся промышленная недвижимость;

ставка — плавающая, привязана к ключевой ставке Банка России.

Кто может получить промышленную ипотеку в 2026 году Фото - © Кирилл Сиротюк / Фотобанк Лори Промышленная ипотека предназначена для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, основной ОКВЭД которых относится к разделу C «Обрабатывающие производства» (коды 10–33). Это первое и жесткое отсечение: если ваш бизнес — это торговля, услуги, строительство объектов общегражданского назначения, склад или офисная инфраструктура, промышленную ипотеку не дадут вне зависимости от выручки и качества залога. Дальше — стандартная проверка: налоговое резидентство РФ,

отсутствие процедур банкротства и ликвидации,

отсутствие задолженности по налогам и сборам,

чистая кредитная история,

действующая операционная деятельность (на уровне самого Постановления № 1570 минимальный срок работы не закреплён, но практически все банки требуют 12–24 месяца истории и положительную отчетность за один–два периода). По требованию Минпромторга от апреля 2024 года в капитале заемщика должно быть не более 50% долей юридических лиц с выручкой выше пороговых значений — это отдельное ограничение, которое часто путают с лимитом иностранного участия (последнее на уровне Правил применяется к банку — получателю субсидии, а не к самому заемщику). Ключевое ограничение — лимит выручки за предшествующий календарный год: не более 2 млрд рублей для обычных компаний и до 4 млрд рублей для малых технологических компаний (МТК), включенных в соответствующий реестр в порядке Федерального закона от 04.08.2023 № 478-ФЗ. Этот же критерий открывает доступ к более низкой «технологической» ставке.

Кому могут отказать в промышленной ипотеке Фото - © Медиасток.рф Перечень исключенных отраслей с апреля 2024 года заметно расширился. По действующей редакции Правил и Решению Минпромторга от 09.04.2024 № 23-60109-00982-Р, льготный кредит не предоставляется тем, кто занимается добычей и оптовой торговлей сырой нефтью и природным газом, производством и торговлей жидким топливом, табаком и алкогольной продукцией. Здесь важный нюанс, который часто упускают: с 2024 года из периметра программы полностью исключены производство пищевых продуктов (коды ОКВЭД 10.хх) и производство напитков (коды 11.хх) — не только подакцизные категории, а вся отрасль целиком. До апреля 2024 года пищевое производство в программу попадало, и многие предприниматели по инерции продолжают на нее рассчитывать. Случается, что компания соответствует всем требованиям, но кредит всё равно не одобряют — из-за продавца недвижимости. Если в ходе проверки банк обнаруживает у него налоговые долги, признаки фирмы-однодневки или нахождение объекта в залоге у другого кредитора, сделка не пройдет. Отдельное и наиболее частое основание отказа на стадии Минпромторга — аффилированность сторон сделки. Под отказ попадают сделки с общими бенефициарами, единым исполнительным органом, родственными связями руководства и прежней историей сделок между сторонами. Эту проверку стоит делать до подачи заявки — перестроить схему после отказа Минпромторга, как правило, уже невозможно.

Какие требования предъявляют к недвижимости Фото - © Эдуард Белкин / Фотобанк Лори Здание должно находиться на территории РФ и быть фактически предназначено для промышленного производства. Принципиально важно: правила не требуют, чтобы в ЕГРН назначение объекта было прямо «производственное». Банк ориентируется на функциональное использование и обязательство заемщика обеспечить производство, но при наличии в ЕГРН назначения «склад» или «нежилое помещение» придется защищать заявку дополнительно: техническим паспортом, бизнес-планом, обязательством перепрофилирования. Действуют жесткие лимиты по стоимости квадратного метра, в пределах которых рассчитывается льготная часть кредита: 75 тыс. рублей за кв. м — для Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга; 50 тыс. рублей — для иных регионов России; 90 тыс. рублей — для целей строительства, реконструкции и модернизации (вне зависимости от региона). Если объект стоит дороже норматива, программа не «отваливается» полностью: часть кредита в пределах лимита идет по льготной ставке, остаток — по рыночной. Это решение оформляется через комбинированный продукт банка. Дополнительно действуют три условия, которые часто недооценивают предприниматели: недвижимость нельзя покупать у аффилированных лиц — родственников, бизнес-партнёров или компаний, в которых у заемщика есть доля.

не позднее чем через три года с момента первого перечисления кредита не менее 50% площади объекта должно использоваться для промышленного производства, и это требование сохраняется в течение всего срока кредита (подп. «д» п. 6 Правил).

их, если кредит брался на модернизацию, годовой объем производства и реализации должен вырасти не менее чем на 50% в течение 2 лет после завершения инвестиционной фазы (подп. «л» п. 6). Передача объекта в аренду или его непрофильное использование — основание для прекращения субсидирования и пересмотра условий кредита по рыночной ставке.

Как работают ставки по промышленной ипотеке в 2026 году Фото - © Alexey Rezvykh / Фотобанк Лори В первоначальной конструкции программы базовые ставки выглядели привлекательно: 3% годовых для технологических компаний и 5% — для остальных заемщиков. Эти значения по-прежнему действуют, но только при ключевой ставке Банка России не выше 10%. С апреля 2024 года, когда ключевая ставка устойчиво превышала этот уровень, в Правила была введена плавающая формула: Ставка по промипотеке = базовая ставка (3% или 5%) + (ключевая ставка ЦБ – 10%). По состоянию на 12 мая 2026 года ключевая ставка Банка России — 14,5% годовых. Соответственно, сейчас льготная ставка по промипотеке составляет 7,5% годовых для технологических компаний (3% + 4,5%) и 9,5% годовых — для остальных заемщиков (5% + 4,5%). На фоне рыночных коммерческих ставок 18–24% годовых разница в 8–14 процентных пунктов делает программу одним из самых дешевых инструментов финансирования для среднего производственного бизнеса — даже в ее нынешнем «удороженном» виде. Возврат к фиксированным 3% и 5% произойдет автоматически, когда ключевая ставка опустится до 10% и ниже. Получить «технологическую» ставку 7,5% вместо 9,5% можно по одному из трех оснований (п. 3 Правил): включение в реестр малых технологических компаний,

получение поддержки от института инновационного развития за 5 лет до договора (включая статус резидента «Сколково» и аналогичные),

действующее соглашение с Минпромторгом в рамках Постановления Правительства РФ № 1649 о субсидировании НИОКР. Для технологических компаний и резидентов «Сколково» это часто означает разницу в десятки миллионов рублей за срок кредита — то, на что точно стоит закладываться при структурировании сделки.

Какие банки выдают промышленную ипотеку в 2026 году Фото - © РИАМО, Александр Манзюк В программе участвуют банки, прошедшие отбор Минпромторга по критерию активов от 100 млрд рублей. Актуальный перечень публикуется в государственной информационной системе промышленности (ГИСП). По состоянию на 2025–2026 годы в нём 16–18 кредитных организаций, среди которых Сбербанк, ВТБ, ПСБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, Банк ДОМ.РФ, Совкомбанк, Ак Барс Банк, МСП Банк, Росбанк, НОВИКОМ, Кубань Кредит, Экспобанк и другие. Можно ли получить две промипотеки? Нет, одновременно действует только один льготный кредит, действует правило «один заем — в одни руки».