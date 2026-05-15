Покупателей без ипотеки стало больше, чем с кредитом

В апреле 2026 года доля ипотечных сделок на рынке новостроек зафиксировалась на уровне 49% — впервые с прошлого года число покупателей, приобретающих жилье с помощью кредита, оказалось меньше половины, сообщили в компании Level Group.

Аналитики девелопера Level Group подвели итоги апреля на первичном рынке жилья. Спрос в квадратных метрах снизился на 26% по сравнению с апрелем 2025 года, хотя к марту текущего года зафиксирован небольшой рост на 5%. За первые четыре месяца 2026 года падение объема сделок составило 33% к аналогичному периоду прошлого года.

Количество ипотечных сделок в апреле сократилось на 34% год к году, а их доля закрепилась на отметке 49%. Охлаждение спроса распределилось неравномерно по сегментам:

· Комфорт-класс — снижение на 42%;

· Бизнес-класс — снижение на 11%;

· Премиум-класс — рост на 14% (за счет старта новых проектов).

Несмотря на падение спроса, цены не рухнули. В апреле средние цены сделок остались на уровне марта (колебания в пределах +0,1–0,4%). К концу 2025 года зафиксирована небольшая коррекция: комфорт-класс подешевел на 3%, премиум — на 5%. Девелоперы удерживают интерес покупателей скидками, субсидированием ипотеки и программами рассрочки.

«По итогам первых четырех месяцев 2026 года мы видим закономерное охлаждение рынка по сравнению с высокими показателями прошлого года. Доля ипотеки стабилизировалась на уровне 49%, а неипотечный спрос, хотя и просел к прошлому апрелю, продолжает расти по отношению к первым месяцам текущего года. В середине 2026 года возможен новый всплеск покупательской активности в случае изменения условий по семейной ипотеке», — отметила директор по стратегическому маркетингу и продукту Level Group Александра Мамохина.