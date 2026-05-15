Курс доллара впервые с февраля 2023 года упал ниже 73 рублей

Внебиржевой курс доллара упал ниже 73 рублей в первый раз с 14 февраля 2023 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные торгов.

К 12:33 курс доллара падал на 10 копеек относительно прошлого закрытия — до 72,96 рубля.

После того, как на Московской бирже летом 2024 года были поставлены на паузу торги долларом, реально репрезентативен для рубля исключительно курс юаня. Им на бирже торгуют с 10:00 до 19:00. В этот период производится расчет курса доллара через курс доллара к юаню на Forex и курс юаня к рублю на Московской бирже. Такой кросс-курс и является основным ориентиром для внебиржевых торгов американской валютой за рубли.

11 мая расчетный курс доллара, выступающий основным индикатором для внебиржевого сегмента, упал ниже психологической отметки в 74 рубля. Единица американской валюты тогда стоила 73,7 рубля.

