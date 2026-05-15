Яна Лантратова: путь от журналистики до поста омбудсмена России

14 мая 2026 года Яна Лантратова была назначена уполномоченным по правам человека в России, сменив на этом посту Татьяну Москалькову. За ее кандидатуру проголосовал 301 депутат Госдумы , что свидетельствует о широкой поддержке среди парламентариев.

Лантратова известна не только как депутат от партии «Справедливая Россия», но и как активный участник законодательных инициатив, общественный деятель и сторонник традиционных ценностей. В материале РИАМО — о том, чем известна Лантратова.

Биография Яны Лантратовой

Яна Лантратова родилась 14 декабря 1988 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург) в семье военнослужащего и врача. Ее родители познакомились на экскурсии в Музее деревянного зодчества в Великом Новгороде, а после регистрации брака тайно обвенчались на Валдае. Семья была очень религиозной, что оказало значительное влияние на мировоззрение Яны. У Лантратовой есть сестра, которая работает врачом и воспитывает троих детей.

Образование Яны Лантратовой отличается разносторонностью:

В 2011 году она с отличием окончила факультет журналистики Санкт-Петербургского государственного университета, где специализировалась на связях с общественностью.

В 2012 году получила второе высшее образование по специальности «юриспруденция» в Северо-Западной академии государственной службы.

В 2016 году окончила магистратуру Московского государственного педагогического университета по программе «Возрастно-психологическое консультирование».

В 2019 году стала аспиранткой Института педагогики и психологии того же университета по направлению «Образование и педагогические науки».

Карьера Яны Лантратовой: от медиа до политики

Работа в медиа и общественная деятельность

В студенческие годы Лантратова работала на телевидении: участвовала в съемках программ «Пятого канала», а также появлялась в проектах «MTV Россия» и «Муз-ТВ». В 2006–2007 годах она уже имела опыт работы в медиаиндустрии, что помогло ей в дальнейшем выстраивать эффективные коммуникации с обществом.

С 2009 года Лантратова начала активно заниматься общественной деятельностью:

Стала куратором проектов «Молодой гвардии „Единой России“» — «Я — доброволец» и «Доступная среда» в Санкт-Петербурге.

В 2010 году возглавила отдел социальных проектов МГЕР.

Работала помощницей депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга Виталия Милонова.

В 2011 году возглавила рабочую группу ОНФ по выявлению и пресечению преступлений против несовершеннолетних.

В 2012 году стала одним из инициаторов создания «Союза добровольцев России» и заняла руководящие посты в этой организации.

Работа в Совете по правам человека и государственная служба

В 2012 году Яна Лантратова вошла в Совет по правам человека при президенте России (СПЧ), где занималась вопросами защиты детей, общественного контроля и семейной политики. В 2015 году стала ответственным секретарем СПЧ. В этот период она активно выступала против расширения ювенальной юстиции, считая, что это может привести к необоснованному вмешательству в жизнь семьи.

С 2017 по 2019 год Лантратова работала в администрации президента России главным советником департамента по взаимодействию с некоммерческими организациями и институтами гражданского общества. Затем перешла в Министерство экономического развития, где руководила гуманитарными проектами на территории СНГ и ЕАЭС.

Депутатская деятельность

В 2021 году Лантратова была избрана депутатом Государственной думы по списку партии «Справедливая Россия», представляя Челябинскую область. В парламенте она:

Занимала пост первого заместителя председателя комитета по просвещению.

Участвовала в разработке более чем 450 законопроектов.

Входила в число соавторов закона «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием» (2022).

Выступала за ужесточение наказаний для педофилов-рецидивистов и введение уголовной ответственности за пропаганду педофилии.

Разрабатывала инициативы по поддержке социально ориентированных НКО, пожилых граждан, семей с детьми.

Лантратова уделяла особое внимание вопросам воспитания детей, информационной безопасности и защиты традиционных ценностей. Она предлагала ввести систему прокатных удостоверений для компьютерных игр, выступала за контроль содержания игрушек и мультфильмов, а также критиковала попытки внедрения западной модели ювенальной юстиции.

Яна Лантратова — омбудсмен России 2026

Получив думское решение о назначении, Лантратова принесла присягу. «Клянусь защищать права и свободы человека и гражданина, добросовестно исполнять свои обязанности, руководствуясь Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, справедливостью и голосом совести», — заверила она. После этого официально вступила в должность. «Для меня эта большая честь и ответственность, — сказала Лантратова — Обязуюсь полностью посвятить себя этому труду, служению России и ее народу. Всегда на первое место буду ставить людей. Как сказал наш президент, чужой беды не бывает».

Личная жизнь Яны Лантратовой, доход и санкции

Яна Лантратова замужем, у нее есть ребенок. По итогам 2021 года ее годовой доход составлял 3,6 млн рублей. В собственности — доля в квартире.

С 2022 года Лантратова находится под санкциями ЕС, США, Канады, Великобритании и ряда других стран. На Украине против нее возбуждено уголовное дело по обвинению в вывозе детей из прифронтовых районов, однако сама Лантратова заявляет, что занималась спасением раненых детей и их родителей из-под обстрелов с 2014 года.