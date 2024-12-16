Оранжевое зло: врач рассказала, как защитить зубы при употреблении апельсинового сока

Апельсиновый сок является одним из самых популярных фруктовых соков благодаря своему освежающему вкусу и высокому содержанию витамина C. Однако он также известен своим негативным воздействием на зубную эмаль из-за высокого содержания органических кислот, таких как лимонная кислота и аскорбиновая кислота, сообщила РИАМО заведующая ортодонтическим отделением научно-клинического центра EUROKAPPA clinic Виктория Радько.

Она напомнила, что проведено множество исследований для оценки влияния напитков с низким значением PH на эмаль зубов, апельсиновый сок как раз относится к таким напиткам. Его PH, согласно разным источникам, составляет 2,8-3,9. PH слюны, в то же время, составляет 5,5-6,5.

«Органические кислоты, содержащиеся в апельсине, могут вызывать деминерализацию эмали — процесс, при котором кальций и фосфат вымываются из структуры зуба. Это делает эмаль более пористой и уязвимой перед бактериями, вызывающими кариес», — сказала Радько.

доктор предупредила, что при регулярном воздействии кислот на эмаль, она становится тоньше, что приводит к повышенной чувствительности зубов. Люди могут испытывать боль или дискомфорт при потреблении горячих, холодных или кислых продуктов.



Длительное воздействие кислот может также привести к эрозии зубов — состоянию, при котором поверхность зуба постепенно разрушается, становясь шероховатой и подверженной дальнейшему износу.

Как защитить зубы

Разбавление сока водой снижает концентрацию кислот и уменьшает их воздействие на эмаль. А питье через соломинку помогает сократить контакт сока с зубами, направляя жидкость непосредственно в горло.

«После потребления апельсинового сока полезно промыть рот водой, чтобы нейтрализовать кислоту и удалить ее остатки с поверхности зубов», — отметила ортодонт.

Также сразу после питья апельсинового сока чистить зубы не рекомендуется, поскольку эмаль временно ослаблена под действием кислот. Лучше подождать около 30 минут, чтобы дать эмали возможность восстановиться.

«Для защиты зубов от эрозивных процессов, которые провоцируются именно пищевыми продуктами с повышенной кислотностью, после применения в пищу апельсинового сока необходимо прополоскать зубы водой, а в ежедневный домашний уход за зубами, помимо привычных средств, необходимо добавить средства, направленные на укрепление эмали», — добавила эксперт.