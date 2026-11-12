Пассажир сообщил о сбое на БКЛ в московском метро
В четверг вечером произошел сбой на Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена, сообщил РИАМО один из пассажиров.
По словам очевидца на станции «Хорошевская», в настоящее время остановлено движение поездов в сторону станции «Народное Ополчение».
Собеседник агентства добавила, что в противоположную сторону вагоны переполнены людьми. Из-за образовавшейся толпы поезд не может уехать со станции.
К настоящему моменту официальной информации о сбое нет.
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