Пассажир сообщил о сбое на БКЛ в московском метро

В четверг вечером произошел сбой на Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена, сообщил РИАМО один из пассажиров.

По словам очевидца на станции «Хорошевская», в настоящее время остановлено движение поездов в сторону станции «Народное Ополчение».

Собеседник агентства добавила, что в противоположную сторону вагоны переполнены людьми. Из-за образовавшейся толпы поезд не может уехать со станции.

К настоящему моменту официальной информации о сбое нет.

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