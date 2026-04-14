Опасные связи: оральный секс приводит к раку горла?

Через слизистые рта могут передаваться ВПЧ и другие инфекции, включая те, что способны привести к онкологии, сообщила РИАМО эксперт Лаборатории «Гемотест», гинеколог Ольга Уланкина.

«Оральный секс многие воспринимают как более безопасную альтернативу традиционному, однако в действительности это не совсем так. Инфекции (герпес, ВПЧ, хламидии, гонорея, сифилис и даже ВИЧ) могут передаваться через слизистые оболочки рта, горла, а не только гениталий», — сказала Уланкина.

Она добавила, что при оральном сексе риск действительно несколько ниже для обоих партнеров: меньше площадь контакта слизистых оболочек с потенциально инфицированными жидкостями (сперма, выделения), меньше риск повреждения, микротравм тканей — через них патогены проще проникают в кровоток или инфицируют клетки.

«Однако риск заражения инфекциями, передающимися половым путем, все равно сохраняется. Например, вирус папилломы человека (ВПЧ) 16, 18 типа через оральный контакт может оседать в гортани и привести к раку ротоглотки. Заразиться можно и другими инфекциями, которые традиционно не относят к ИППП. Среди них стрептококк, хеликобактер пилори — при длительном носительстве они могут приводить к гастриту и даже раку желудка», — предупредила гинеколог.

Уланкина уточнила, что при оральном сексе не стоит отказываться от защиты — мужчинам следует использовать презервативы, женщинам — специальные латексные салфетки.

«Также рекомендуется пройти вакцинацию от ВПЧ, обоим половым партнерам следует регулярно сдавать анализы на ИППП — инфекции могут протекать бессимптомно или маскироваться под обычное воспаление, например как при ОРВИ», — рассказала врач.

