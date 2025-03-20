Опытный косметолог из России колола американцам ботокс без лицензии и рецепта

Косметолог из России колола ботокс и филлеры в Майами без лицензии

Правоохранители задержали 53-летнюю косметолога из РФ Викторию Бронникову в Майами. Она колола клиенткам филлеры и ботокс, не имея лицензии, сообщает SHOT .

В соцсетях Бронникова привлекала клиентов тем, что рассказывала о 25-летнем опыте в области косметологии. Им она предлагала накачать губы или выровнять нос с помощью филлеров.

Работала Бронникова в офисном комплексе на бульваре Халландейл-Бич. Но местные правоохранители обнаружили, что, согласно информации из базы департамента здравоохранения Флориды, у женщины нет лицензии на проведение косметологических процедур.

Бронникову поймали с поличным. К ней на сеанс пришел сотрудник полиции, который притворился клиентом.

Правоохранителю под прикрытием женщина предложила за 295 долларов (около 24 тыс. рублей) сделать укол ботокса. Однако рецепта у нее не было, и поэтому делать такую процедуру было запрещено законом.

В результате женщину арестовали.

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