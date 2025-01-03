«Отец» серой косметологии Брауде обучает россиян «зарабатывать миллионы»
Фото - © Telegram-канал SHOT
«Отец» серой косметологии Емельян Брауде находится за границей. Однако он продолжает зарабатывать большие суммы на жителях РФ, сообщает SHOT.
Брауде, которого некоторые знают по кличке «мясник из соцсетей», на самом деле зовут Ян Силис. Он живет в Казахстане. Однако в РФ у мужчины открыт статус индивидуального предпринимателя.
Также в России у Брауде остались семь квартир, общая стоимость которых 230 млн рублей. Шестеро из этих объектов недвижимости находятся в Таганском районе столицы.
«Отец» серой косметологии по собственным же словам зарабатывает не менее 1 млн рублей. Получать такие же суммы Брауде обещает научить любого, кто купит у него соответствующий курс.
Четыре дня обучения косметологии у Силиса стоят не менее 1,3 тыс. рублей. Курс, длина которого составляет год, будет стоить около 39 тыс. рублей.
Также Брауде может предложить безлимитный вариант. Он будет стоить 70 тыс. В комплект входят постеры с автографом.
На курсах Силис говорит, что для работы косметологом медицинское образование и другие знания не нужны. Он не считает, что нужно соблюдать санитарные нормы и применять анестезию.