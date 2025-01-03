«Отец» серой косметологии Брауде обучает россиян «зарабатывать миллионы»

«Отец» серой косметологии Емельян Брауде находится за границей. Однако он продолжает зарабатывать большие суммы на жителях РФ, сообщает SHOT .

Брауде, которого некоторые знают по кличке «мясник из соцсетей», на самом деле зовут Ян Силис. Он живет в Казахстане. Однако в РФ у мужчины открыт статус индивидуального предпринимателя.

Также в России у Брауде остались семь квартир, общая стоимость которых 230 млн рублей. Шестеро из этих объектов недвижимости находятся в Таганском районе столицы.

«Отец» серой косметологии по собственным же словам зарабатывает не менее 1 млн рублей. Получать такие же суммы Брауде обещает научить любого, кто купит у него соответствующий курс.

Четыре дня обучения косметологии у Силиса стоят не менее 1,3 тыс. рублей. Курс, длина которого составляет год, будет стоить около 39 тыс. рублей.

Также Брауде может предложить безлимитный вариант. Он будет стоить 70 тыс. В комплект входят постеры с автографом.

На курсах Силис говорит, что для работы косметологом медицинское образование и другие знания не нужны. Он не считает, что нужно соблюдать санитарные нормы и применять анестезию.