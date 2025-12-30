«Оптимизируют осознанно»: депутат рассказал о темпах развития медицины в РФ

Депутат Госдумы Михаил Делягин заявил, что в России развивается частная медицина одновременно с «осознанной оптимизацией» медицины государственной. Он подчеркнул, что многим сложно получить квалифицированную помощь.

«Например, у человека астма, ему нужен специалист по астме. Он приходит в городскую поликлинику, там ему говорят: „Чтобы мы отправили тебя к врачу, который тебе нужен, ты сначала обойди десяток специалистов, которые тебе не нужны. И только после этого мы тебя допустим к врачу, который тебе нужен“», — сказал депутат в эфире радио Sputnik.

Ранее врач-гастроэнтеролог Евгений Белоусов заявил, что влияние напитков на пищеварение в праздники недооценено: алкоголь, лимонады и коктейли раздражают слизистую желудка и могут усилить воспалительные процессы.

Одновременно теплые и умеренные напитки без сахара могут улучшить желчеотделение, уменьшить вздутие и поддержать баланс кишечной микрофлоры.

