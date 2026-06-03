Куда вложить деньги летом 2026 года: вклады, золото, акции или облигации

Вместе с ведущим инвестиционным аналитиком Go Invest Никитой Бредихиным РИАМО выяснило, какие инструменты инвестирования выглядят наиболее интересными летом 2026 года и кому они подойдут.

Какие инвестиции самые выгодные летом 2026 года Фото - © Кекяляйнен Андрей / Фотобанк Лори Однозначного ответа нет, поскольку многое зависит от целей инвестора и срока вложений. Главная особенность лета 2026 года — начало цикла снижения ставок. Это означает, что инструменты, которые выигрывают от удешевления денег, получают дополнительное преимущество. Среди наиболее интересных вариантов эксперт выделяет: акции российских компаний;

длинные облигации;

фонды денежного рынка;

короткие ОФЗ;

золото для долгосрочных инвесторов. При этом традиционные банковские вклады постепенно теряют привлекательность.

Сравнение инвестиций летом 2026 года Фото - © Евгений Глазунов / Фотобанк Лори Инструмент Доходность Риск Горизонт Вклад Низкая-средняя Низкий До 1 года Фонд денежного рынка Средняя Низкий До 1 года Короткие ОФЗ Средняя Низкий 1-2 года Длинные облигации Выше средней Средний От 2 лет Акции Высокая Высокий От 3 лет Золото Защитная функция Средний От 5 лет Валюта Зависит от курса Средний От 3 лет

Стоит ли открывать вклады летом 2026 года Фото - © Татьяна Т / Фотобанк Лори Вклады остаются самым понятным инструментом для частных инвесторов. Преимущества страхование вкладов до 1,4 млн рублей;

заранее известная доходность;

отсутствие рыночных колебаний. Минусы По словам Бредихина, доходность депозитов обычно находится на 1–2 процентных пункта ниже ключевой ставки. При этом банки начинают снижать проценты еще до решений ЦБ, ориентируясь на ожидания рынка. Поэтому летом 2026 года вклады уже проигрывают по доходности фондам денежного рынка и коротким государственным облигациям. Кому подходят вклады летом 2026 года Вклады остаются разумным выбором для: консервативных инвесторов;

хранения финансовой подушки безопасности;

краткосрочных целей до одного года.

Стоит ли покупать облигации летом 2026 года Фото - © Яна Королёва / Фотобанк Лори Облигации выглядят одним из наиболее интересных инструментов на фоне смягчения денежно-кредитной политики. Особенно это касается длинных выпусков. Плюсы При снижении ставок инвестор может получить сразу два источника дохода: купонные выплаты;

рост стоимости самой облигации. Минусы Однако длинные бумаги обладают повышенной волатильностью. Если Банк России замедлит снижение ставок или сделает паузу, цены облигаций могут временно снизиться. Какие облигации выбрать летом 2026 года Для осторожных инвесторов: короткие ОФЗ;

фонды денежного рынка;

облигации с плавающим купоном (флоатеры). Для инвесторов, готовых к риску: длинные государственные облигации;

длинные корпоративные облигации высокого качества.

Стоит ли покупать акции летом 2026 года Фото - © Николай Винокуров / Фотобанк Лори Лето традиционно считается дивидендным сезоном на российском рынке. Именно в этот период многие крупные компании выплачивают дивиденды. По словам Бредихина, многие акции сейчас выглядят недооцененными, поскольку индекс Мосбиржи несколько месяцев находится в боковом диапазоне. При дальнейшем снижении ключевой ставки фондовый рынок может получить дополнительный стимул для роста. Какие акции могут быть интересны летом 2026 года Эксперт выделяет несколько направлений. 1. Акции нефтегазового сектора Наиболее интересными выглядят: Роснефть

НОВАТЭК По мнению аналитика, котировки сектора пока отстают от динамики рублевых цен на нефть. 2. Акции финансового сектора Основные бенефициары снижения ставок: Сбер

Т-Технологии

Дом.РФ 3. Золотодобывающие компании Для долгосрочных инвесторов интерес представляют: Полюс

Стоит ли покупать золото летом 2026 года Фото - © Евгений Демидюк / Фотобанк Лори Золото традиционно считается защитным активом. Оно помогает сохранить покупательную способность капитала во время: инфляции;

экономических кризисов;

ослабления национальной валюты. Однако золото подходит далеко не всем инвесторам. Главная проблема заключается в том, что оно не генерирует денежный поток. В отличие от акций или облигаций, золото не выплачивает дивиденды и купоны. Кому подходит золото Золото разумно использовать: для долгосрочных портфелей;

как защитную часть капитала;

для диверсификации активов.

Что выбрать: золото или акции золотодобытчиков Фото - © Марина Демидюк / Фотобанк Лори Вариант Плюсы Минусы Физическое золото Максимальная надежность Низкая ликвидность Биржевое золото Удобство покупки Зависимость от финансовой инфраструктуры Акции золотодобытчиков Дивиденды и рост бизнеса Корпоративные риски

Стоит ли покупать валюту летом 2026 года Фото - © Алексей Смышляев / Фотобанк Лори После укрепления рубля в 2025–2026 годах валютные активы оказались под давлением. Тем не менее в долгосрочной перспективе аналитики ожидают постепенное ослабление рубля по мере снижения ключевой ставки. Для инвесторов это означает, что валютные инструменты могут снова стать интересными. Однако покупать валюту исключительно ради хранения эксперт не рекомендует. Более рациональный вариант — использовать валютные активы: валютные облигации;

валютные вклады;

акции иностранных компаний;

экспортно-ориентированные российские компании.

Что выбрать для инвестиций летом 2026 года: готовая шпаргалка Фото - © Sergey Grishin / Фотобанк Лори Если ваша цель Что выбрать Максимальная надежность Вклад, фонд денежного рынка Сохранить деньги на 6–12 месяцев Короткие ОФЗ Заработать на снижении ставок Длинные облигации Получить высокий потенциальный доход Акции Защититься от инфляции и ослабления рубля Золото Создать долгосрочный капитал Акции + золото + облигации Сделать ставку на ослабление рубля Валютные активы

Главный вывод

Если говорить именно о лете 2026 года, то наиболее интересными инструментами выглядят акции и длинные облигации, которые способны выиграть от дальнейшего снижения ключевой ставки. Для консервативных инвесторов альтернативой остаются фонды денежного рынка и короткие ОФЗ. Золото и валютные активы сохраняют актуальность как элементы долгосрочной защиты капитала, а вот классические банковские вклады уже постепенно уступают конкурентам по доходности.