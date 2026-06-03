Мкртчян назвал Москву лидером поездок на выходные

Москва занимает первое место среди внутренних направлений, сообщил вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян. Санкт-Петербург идет вторым, но уступает из-за роста цен на фоне крупных событий.

«Во внутреннем туризме номер один — это будет теплая, красивая Москва. Номер два с очень маленьким отрывом Петербург. Там сейчас белые ночи. Но Петербург отпугивает на эти длинные выходные людей ценой, потому что сейчас там и Алые паруса, и Петербургский экономический форум, там много совпадений. Отели подняли цены, кто в два раза, кто в три, а кто и в пять раз. Это очень многих отпугивает людей. Естественно, люди сейчас не готовы платить такие деньги. На третьем месте — это Краснодарский край. Здесь все, что хотите: Сочи, Анапа, Геленджик, Туапсе, Азовское побережье. На четвертом месте Крым. А вот за 5 место борются много регионов: и Калининград, и Алтай, и Байкал», — объяснил Алексан Мкртчян.

Среди зарубежных направлений лидирует Белоруссия. Далее с заметным отрывом идут Абхазия, Армения, Грузия, Узбекистан и Казахстан. В дальнем зарубежье вне конкуренции остается Турция.

«Беларусь просто номер один. Дальше с огромным отрывом идет Абхазия и дальше, уже после Абхазии, Армения, Грузия, Узбекистан, Казахстан, все остальные страны. Что касается дальнего зарубежья, тут без всяких конкурентов Турция. Она стоит особняком. Дальше с огромной разницей идет Египет, потом Таиланд, Китай, Вьетнам. Вот тут как бы пятерку стран можно смело называть», — уточнил Мкртчян.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.