Пить с умом: как напитки влияют на пищеварение в новогодние праздники

Врач Белоусов: напитки в Новый год могут усилить или смягчить нагрузку на ЖКТ

Влияние напитков на пищеварение в праздники часто недооценивают, хотя именно они могут усилить или, наоборот, смягчить нагрузку на ЖКТ. Алкоголь, сладкие лимонады и ледяные коктейли раздражают слизистую желудка и усиливают воспалительные процессы, особенно при наличии гастрита или рефлюкса, сообщил РИАМО врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Евгений Белоусов.

«Более физиологичным вариантом считаются теплые или умеренно охлажденные напитки без сахара. Зеленый чай с лимоном и имбирем богат антиоксидантами и снижает воспаление слизистой. Травяные отвары улучшают желчеотделение и уменьшают вздутие, а ферментированные напитки поддерживают баланс кишечной микрофлоры», — сказал Белоусов.

По его словам, важно помнить, что даже полезные напитки имеют ограничения. При гастрите, ГЭРБ или сахарном диабете ферментированные варианты требуют осторожности и консультации врача. Универсальное правило — умеренность и внимательное отношение к реакции организма.

Доктор подчеркнул, что праздничный стол может быть не только вкусным, но и щадящим. Правильно подобранные напитки помогают избежать тяжести, сохранить энергию и встретить Новый год без проблем с пищеварением.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.