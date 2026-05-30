Финская обувная фабрика Kuoma закрылась после ухода с российского рынка

Финский обувной бренд Kuoma, известный благодаря маркировке «Сделано в Финляндии», закрыл свою старейшую фабрику в стране и перенес часть производства за границу. Одной из главных причин такого решения стал уход с российского рынка после февраля 2022 года, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на телерадиокомпанию Yle.

Продажи компании упали примерно на треть, а в 2025 году она зафиксировала убытки более чем в миллион евро. Теперь некоторые детали обуви Kuoma отшиваются в Латвии и Индонезии, что вызвало споры о правомочности использования финского ярлыка.

На официальном сайте бренд заявляет, что обувь производится на фабриках в Южном Саво. Однако сшивание голенищ фирменных сапог-труб осуществляется в Латвии, хотя в целом около 70% производства этой модели остается в Финляндии. В других моделях доля финских материалов и труда значительно ниже: например, в зимнем ботинке Kulkija только подошва и стелька сделаны в Финляндии, а шнурки и остальные компоненты поставляются из Индонезии.

Генеральный директор компании Санна Киттеля отрицает обман потребителей. По ее словам, производственная практика Kuoma соответствует правилам использования финского «Знака ключевого флага», который требует, чтобы продукт был произведен в Финляндии с долей местного содержания не менее 50% себестоимости. Таким образом, формально бренд сохраняет право на финскую маркировку.

В ноябре 2025 года Bloomberg писал, что закрытие границы с Россией нанесло «сокрушительный» удар по экономике финской Южной Карелии. Ежедневные потери региона только от туризма достигали 1 миллиона евро, что привело к резкому скачку безработицы и массовому закрытию магазинов. Уход Kuoma с российского рынка стал еще одним подтверждением этой негативной тенденции.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.