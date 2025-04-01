Операторы центра «Стань мамой в Подмосковье» обработали 63 тыс звонков в 2025 г

В Московской области для будущих мам работает контакт-центр «Стань мамой в Подмосковье». Его операторы рассказывают о системе родовспоможения Подмосковья, помогают с выбором перинатального центра с учетом пожеланий будущей мамы, рассказывают о необходимых в роддом документах и отвечают на волнующие женщин вопросы. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«У нас работает портал „Стань мамой в Подмосковье“, на котором собрана вся информация о работе системы родовспоможения Московской области. Также женщины всегда могут задать дополнительные вопросы или получить помощь с выбором перинатального центра, позвонив в контакт-центр. С начала года его операторы приняли более 63 тыс. звонков, в том числе 4 тыс. из других регионов России. Хочу напомнить, что по полису ОМС можно родить в любом перинатальном центре Московской области вне зависимости от региона проживания», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Контакт-центр «Стань мамой в Подмосковье» работает ежедневно с 8:00 до 20:00. Звонок бесплатный. Узнать больше о работе системы родовспоможения Московской области можно на портале «Стань мамой в Подмосковье» (https://mama.zdrav.mosreg.ru/).

При рождении ребенка в Московской области родители могут получить выплату в размере 20 тыс. рублей или подарочный набор «Я родился в Подмосковье!». Получить подарочный набор или выплату могут граждане РФ, чей ребенок родился в Подмосковье и зарегистрирован в областном органе ЗАГС.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что за последние 7 лет в регионе выросло количество многодетных семей с 30 тыс. до 109–110 тыс.

«У нас есть различные программы, которые предполагают и семейную ипотеку, и льготы различные, проезд на общественном транспорте», — сказал Воробьев.