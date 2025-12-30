Опасные патогены: почему оставленный в комнате новогодний салат лучше выбросить

Новогодние салаты, которые уже доставали из холодильника и оставляли при комнатной температуре, нельзя убирать обратно на хранение — такие блюда лучше выбросить, сообщила РИАМО гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

«Холодильник замедляет, но не останавливает рост бактерий. Большинство опасных микроорганизмов не размножаются при температуре ниже +4°C, но они могут сохранять жизнеспособность и постепенно накапливать токсины», — пояснила специалист.

Она отметила, что при повторном нагревании салата до комнатной температуры бактерии начинают активно делиться и повторное охлаждение уже не делает блюдо безопасным. Зараженная патогенами еда часто не отличается по вкусу, запаху или внешнему виду от свежей.

«Правильнее ориентироваться на сроки и условия хранения. И лучше всего готовить салаты небольшими порциями и заправлять их непосредственно перед едой», — добавила гастроэнтеролог.

Эксперт напомнила, что именно нарушение температурного режима чаще всего становится причиной пищевых отравлений после праздников.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.