Опасность обмороков: когда нужно срочно обратиться к врачу

При обмороке происходит потеря сознания, так как мозг временно перестает получать достаточное количество крови. Обычно это длится несколько секунд и не представляет угрозы, но иногда обморок может свидетельствовать о серьезных проблемах со здоровьем, рассказала РИАМО врач-терапевт, профпатолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Светлана Бурнацкая.

«Перед тем как упасть в обморок, человек часто чувствует слабость, головокружение или видит темные пятна перед глазами. Когда он приходит в себя, может ощущаться сильная усталость и наблюдаться бледность», — объяснила врач.

Причины обмороков

Чаще всего обморок случается из-за внешних причин. Например, в душном помещении, в жару или при долгом стоянии в тесной толпе. Обезвоживание, вызванное недостатком воды, голодом, рвотой или диареей, тоже может привести к потере сознания. Если резко встать после долгого сидения или лежания, может закружиться голова, и человек упадет в обморок. Сильные эмоции, стресс или боль тоже могут спровоцировать такое состояние. У людей с низким давлением или вегето-сосудистой дистонией обмороки случаются чаще.

«Однако иногда потеря сознания связана с серьезными состояниями и заболеваниями: анемией, слишком низким уровнем сахара, проблемами с сердцем или сосудами, а также гормональными сбоями. Если ребенок страдает частыми обмороками, то это может говорить о скрытых проблемах с сердцем», — подчеркнула терапевт.

Когда нужно обращаться к врачу

Не каждый обморок требует вызова скорой, но есть ситуации, когда помощь нужна срочно. Если сознание не возвращается дольше минуты, у человека появилась синюшность губ или лица, отсутствует пульс или дыхание, то надо срочно вызывать скорую.

«Также тревожными сигналами являются нерегулярное сердцебиение, боль в груди, трудности с дыханием или невозможность разбудить человека после обморока. Судороги, проблемы со зрением, речью или спутанное сознание тоже требуют срочного вмешательства. Если обморок сопровождается травмой, это тоже повод обратиться к врачу», — объяснила Бурнацкая.

Как самостоятельно помочь упавшему в обморок

Если кто-то рядом упал в обморок, важно действовать быстро. Нужно уложить человека на спину, приподняв ноги выше головы, чтобы улучшить приток крови к мозгу. Освободить дыхательные пути, расстегнув воротник или ремень, и открыть окно для свежего воздуха. Можно побрызгать на лицо холодной водой или поднести к носу ватку с нашатырным спиртом. Если человек не приходит в себя в течение минуты, надо вызвать скорую помощь.

Чтобы снизить риск обмороков, надо избегать душных помещений, следить за тем, чтобы пить достаточно воды, правильно питаться. Не делать резких движений после долгого отдыха. Учиться справляться со стрессом и регулярно проходить медицинские осмотры.

«Обморок может быть как временным явлением, так и сигналом серьезных проблем. Если вы или ваши близкие часто сталкиваетесь с потерей сознания, не откладывайте визит к врачу. Своевременная диагностика и лечение помогут сохранить здоровье и избежать осложнений», — заключила врач-терапевт.