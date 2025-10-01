«Опасно для здоровья»: Онищенко предложил запретить чай с пестицидами

Заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что чай с обнаруженными в нем пестицидами необходимо сразу уничтожать. Этот напиток может навредить почкам и печени, сообщает Life.ru .

«Континентальный Китай с его огромным населением интенсивно использует пестициды в агрокультуре, чтобы прокормить людей, и часто не соблюдает требования нашего законодательства, которое гармонизировано с международными нормами», — пояснил эксперт.

По его словам, сейчас Россия ориентирована в закупках чая на Юго-Восточную Азию из-за разрыва связей с Европой, а партнеры применяют двойные стандарты: на Запад поставляют качественный чай, а в РФ могут привезти продукты с нарушениями.

Значительную роль играет протяженная граница с КНР, где процветает приграничная коммерция, зачастую выходящая из-под контроля. Предприниматели малого бизнеса перемещают товары через границу, после чего они бесконтрольно расходятся по различным областям, заключил Онищенко.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.